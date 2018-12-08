الاحتلال يطلق النار تجاه عناصر من الجيش اللبناني قرب الحدود

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، النار تجاه عناصر من الجيش اللبناني فور اقترابهم من السياج الأمني على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا أعيرة نارية في الهواء عندما اقترب عناصر من مخابرات الجيش اللبناني من السياج التقني قرب الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وأوضحت القناة، أن اقتراب عناصر مخابرات الجيش اللبناني من السياج التقني جاء بعد قيام جنود الاحتلال بزرع أجهزة تحسس للاهتزاز عند السياج مقابل بلدة ميس الجبل.

يُشار إلى أن جنود الاحتلال تقدموا عند الساعة الثانية من عصر أمس الجمعة، إلى المنطقة الواقعة خلف السياج التقني مقابل بلدة ميس الجبل، وعملت جرافة D9 وبوكلن جاك هامر بحماية من آليتين عسكريتين ودبابة ميركافا متمركزة في موقع "العاصي"، على مسح الطريق القديم وتكسير بعض الصخور قبل أن تغادر قوات الاحتلال المنطقة عند الساعة الخامسة عصراً.