الشيخ عدنان: ننظر بخطورة بالغة لاستمرار اعتقال الناشطة جبارة في اريحا

قال عضو لجنة الحريات الشيخ خضر عدنان: "إننا في لجنة الحريات ننظر بخطورة بالغة لاستمرار أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال الناشطة سُهى جبارة في معتقل أريحا خاصة بعد ما أورده تحقيق منظمة العفو الدولية (أمنستي).

وأشار إلى أن الناشطة سُهى تعرضت للتحقيق بشكل قاسٍ جداً وما أورده تقرير أمنستي يتطلب من السلطة الإفراج عنها.

وكان والد المعتقلة سهى جبارة التقى الشيخ خضر عدنان في منزل الشيخ عدنان في عرابة بجنين، وقاما بزيارة منزل الأخوين لؤي الأشقر في مدينة صيدا بطولكرم والذي أفرج عنه من سجن أريحا.

يذكر أن منظمة العفو الدولية قالت: "إن أمن السلطة الفلسطينية اعتقل جبارة من منزلها في بلدة ترمسعيا في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأنها مضربة عن الطعام منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر، احتجاجا على استمرار اعتقالها وتعذيبها".

وأبلغت جبارة منظمة العفو الدولية (أمنستي) بأن السلطات الفلسطينية عذبتها وكانت تحرمها من الماء والنوم ودخول الحمام والتواصل مع محاميها. وقالت "إن مسؤولين أمنيين هددوها بانتهاكها جنسيا وأجبروها على توقيع وثيقة تعترف فيها باتهامات تقول جبارة إنها زائفة".

وجبارة ناشطة في الضفة الغربية تدافع عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.





