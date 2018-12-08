جامعة الإسراء توقع مذكرة تفاهم مع جامعة عنابة في الجزائر

وقعت جامعة الإسراء مذكرة تعاون مشترك مع جامعة عنابة في الجمهورية الجزائرية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعتين وتبادل الخبرات ودعم جامعة الاسراء في العديد من المجالات.

وقد تم التوقيع على المذكرة بحضور رئيس جامعة الإسراء الأستاذ الدكتور عدنان الحجار ورئيس جامعة عنابة البروفيسور عمار حياهم في مقر جامعة عنابة في دولة الجزائر الشقيقة، وتقضي مذكرة التفاهم إلى توثيق التعاون بين الجامعتين من خلال تطوير الكادر الأكاديمي عبر تسهيل عملية قبولهم في برامج الماجستير والدكتوراه المتوفرة، وتبادل الزيارات للأعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعتين، والاستفادة من الخبرات المشتركة، والاشراف على الرسائل والاطروحات.

كما وتنص الاتفاقية على تشجيع البحث العلمي والعمل المشترك على نشر العديد من الأبحاث العلمية في المجلات المحكمة لدى الجامعتين او خارجهما، والعمل على فتح تخصصات مشتركة تتناسب مع متطلبات السوق المحلي والدولي، وتطوير المناهج الاكاديمية المشتركة.

وتعد جامعة عنابة أو جامعة باجي المختار كما يطلق عليها، من الجامعات الجزائرية الحكومية، تقع بولاية عنابة شمال شرق الجزائر، وتعتبر من أهم وأكبر الجامعات في البلاد تأسست سنة 1975، وتضم سبع كليات بالإضافة الى مدرستين تحضيريتين، ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعة حوالي 44000 طالب وطالبة منهم حوالي 4000 طالب دراسات عليا.

وكانت جامعة الإسراء قد وقعت سلسلة من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات الدولية، حيث وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مشترك مع كل من جامعة سلجوق وجامعة بانديرما وآلانيا وجامعة الزعيم صباح الدين وجميعهم في تركيا. وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، وجامعة أم البواقي في الجزائر.

وتأتي هذه الاتفاقيات في سياق الرؤية الاستراتيجية التي تتبعها جامعة الإسراء بتطوير التعليم العالي في فلسطين بشكل عام، وقطاع غزة على وجه الخصوص من خلال الشراكة مع المؤسسات التعليمية الإقليمية والدولية، ايماناً منها بالدور الكبير الذي يلعبه التعليم العالي في المساهمة بدعم التنمية المنشودة في شتى المجالات في فلسطين.

يذكر أن رئاسة الجامعة تقوم بجولة خارجية للتنسيق والتعاون المشترك مع مجموعة من الجامعات العربية والإسلامية، بهدف الارتقاء بطلبة الجامعة والهيئتين الإدارية والأكاديمية في الجامعة.







