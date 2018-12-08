فرنسا وافقت على التعاون في فتح بروتوكول باريس الاقتصادي

أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن فرنسا وافقت من حيث المبدأ على التعاون في فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول، الذي يجب ان يتم تعديله لصالح الحق الفلسطيني، بعد كل هذه السنوات من التعامل الذي كان يضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية.

واوضح المالكي في تصريحات لصوت فلسطين، اليوم السبت، ان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، كلفه ووزيرة الاقتصاد عبير عودة بمتابعة هذه المسؤولية المباشرة مع الفرنسيين، وهم بانتظار الاشارة من الجانب الفرنسي للتعاون معهم في فتح هذا البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، وهو ما يستدعي من باريس التواصل مع الاحتلال الاسرائيلي لمعرفة طبيعة ردود فعله وهل لديه الجاهزية للتعامل بإيجابية مع هذا الملف.

وبشأن اجتماع اللجنة الفرنسية الفلسطينية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها أمس في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة رئيسي وزراء البلدين رامي الحمد الله وادوارد فيليب، قال المالكي: "إن الزيارة كانت ناجحة وتم التوقيع على عشر اتفاقيات مشتركة".