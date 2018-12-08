دعوية الجهاد تفتتح مصلى خديجة بنت خويلد في خانيونس جنوب قطاع غزة

افتتحت اللجنة الدعوية ولجنة اعمار المساجد التابعة لها أمس الجمعة، مصلى خديجة بنت خويلد "رضى الله عنها" في السطر الغربي من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وافتتحت قيادة حركة الجهاد الإسلامي في منطقة خانيونس المصلى، مؤدين صلاة الجمعة بمشاركة حاشدة من أهالي الحي.

وقال مسؤول اللجنة الدعوية الشيخ وليد حلس: "إن افتتاح المصلى يأتي في إطار عمل لجنة اعمار المساجد الدؤوب ضمن سلسلة افتتاح المساجد في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن هناك عدد أخر من المساجد قيد الانشاء والتي سيتم افتتاحها مستقبلاً.

وهنأ حلس أهلي الحي لافتتاح المصلى، مقدماً جزيل شكره والعرفان إلى عائلة الأسطل الكرام على تبرعهم بقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 360 متراً عن روح ابنهم المرحوم رياض الأسطل الذي توفي عام 2005م، وخص بالذكر والد المرحوم الحاج أحمد محمد الأسطل، إضافة إلى تقديمه الشكر الجزيل لأهل الخير الذين ساهموا ببناء المصلى داعياً إياهم لمواصلة العمل حتى بناء المسجد على أكمل وجه.



















