منحة بريطانية جديدة لتمويل مشاريع في غزة

أعلن البنك الدولي عن منحة جديدة لتمويل مشاريع في قطاعي المياه والطاقة، بتمويل بريطاني عبر صندوق متعدد المانحين يديره البنك لتطوير البنى التحتية في فلسطين.

وبلغت قيمة المنحة (23 مليون دولار)، وهي أول مساهمة بريطانية في الصندوق، لتنضم بذلك إلى ثماني دول أخرى تمول الصندوق الذي انشئ في العام 2012، بهدف تحسين البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية وجودتها واستدامتها من خلال الدعم المالي والفني في قطاعات المياه والطاقة والتنمية الحضرية.

وستخصص المنحة البريطانية لتنفيذ "أنشطة ذات الأولوية في قطاعي المياه والطاقة التي يدعمها الصندوق الاستئماني، وكذلك الإصلاحات والاستثمارات من أجل تحسين الوصول إلى مياه الشرب المأمونة في غزة، وتحسين أداء قطاع الكهرباء الفلسطيني، وتقديم نموذج عمل جديد للطاقة الشمسية في غزة".

والجهات المانحة حاليا في الصندوق متعدد المانحين هي حكومات: كرواتيا، والدنمارك، وفنلندا|، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والسويد، وانضمت اليها دائرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.