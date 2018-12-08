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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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العثور على جثة مواطن داخل مجمع في طولكرم

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 12:27 - 08 ديسمبر 2018
طولكرم طولكرم
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عثرت الشرطة اليوم السبت، على جثة مواطن داخل مجمع الكراجات الجديد في طولكرم بالضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الجثة تعود لمواطن يبلغ من العمر 40 عاما.

 

وأضاف في بيان مقتضب أن الشرطة والنيابة باشرتا التحقيق في الحادث.

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