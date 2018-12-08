العثور على جثة مواطن داخل مجمع في طولكرم

عثرت الشرطة اليوم السبت، على جثة مواطن داخل مجمع الكراجات الجديد في طولكرم بالضفة المحتلة.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الجثة تعود لمواطن يبلغ من العمر 40 عاما.
وأضاف في بيان مقتضب أن الشرطة والنيابة باشرتا التحقيق في الحادث.
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