الحية لـ"مراسلنا": المقاومة مستمرة بكل أدواتها وتحقق إنجازات كبيرة على طريق التحرير  

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية "إنَّ المقاومة الفلسطينية بكل أدواتها مستمرة في التصدي للاحتلال الإسرائيلي حتى انتزاع حقوقه الكاملة".

وأضاف الحية -في تصريحٍ خاص لـ"فلسطين اليوم" على هامش مشاركته في مسيرة العودة شرق غزة- "أن المقاومة تمارس حقها المشروع في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أنَّ المقاومة متمسكة بأدواتها النضالية ومن ضمنها مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها".

وأوضح الحية أن مسيرات العودة وكسر الحصار الإسرائيلي أرغمت الاحتلال على تخفيف وفكفكة الحصار، مشيراً على أنَّ شعبنا بكل أطيافه وتوجهاته يحتضن المقاومة، لافتاً إلى أنَّ المقاومة تحقق إنجازات جليلة على طريق التحرير.

وعن فشل الولايات المتحدة في اصدار مشروع قرار من الأمم المتحدة يدين المقاومة، قال: لقد فشلت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل، وحتماً مصيرهم الفشل أمام شعبنا الذي يحقق الإنجاز تلو الإنجاز.

وأشار إلى أنَّ محاولة الولايات لاستصدار قرار اممي يدين المقاومة يدلل على استمرارها في البلطجة والانحياز اللامحدود للقتل والتشريد والهدم واقتلاع الأراضي، غير أنَّ شعبنا رغم آلة البطش الامريكية والإسرائيلية مستمرٌ في مقاومته للاحتلال الإسرائيلي وصولاً لانتزاع حقه الكامل، لافتاً إلى أنَّ الشعوب الحرة التي صوتت ضد القرار ستواصل دعمها للحقوق الفلسطينية.

وطالب الحية الدول التي صوتت مع القرار لإدانة المقاومة بمراجعة نفسها وعدم الوقوف إلى جانب الباطل أمام الحق، وأن لا تخضع للابتزاز الأمريكي، داعياً الدول التي صوتت ضد القرار لعمل المزيد لحشر الولايات المتحدة و"إسرائيل" في الزاوية.

وتوجه الحية بالشكر للدول التي ساندت المقاومة على رأسها الدول التي تميزت من خلال كلماتها في مقر الأمم المتحدة مثل إيران، والكويت.