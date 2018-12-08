قرار هام لطلاب المدارس من "الأونروا"

أصدرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، قرارات عدة هامة لمديري ومديرات المدارس تتعلق بالطلبة، تهدف للتخفيف عنهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه سكان قطاع غزة.

فقد أصدر فريد أبو عاذرة رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث بغزة تعليمات إدارية تتمثل في منع جمع النقود من الطلاب أي سبب كان.

كما طالب بعدم إرهاق الطلاب بشراء مواد أو وسائل إعلامية، كما يمنع منعاً قطعياً إجبار الطلاب على شراء ملازم خارجية لاستخدامها أثناء المراجعة داخل الصف.

ودعا أبو عاذرة في نشرة التعليمات لإتباع التعليمات وإعلام العاملين في المدراس ومتابعة تنفيذها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد كل من يثبت بحقه مخالفته للتعليمات أعلاه.

ووفقاً لمتابعة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فقد لاقت هذه القرارات استحسان وقبول أولياء الأمور الذين عبروا عن رضاهم من هذه القرارات، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وقلة الدخل، بسبب الحصار الخانق والعقوبات التي يواجهها الموظفون.

يُذكر، أن العديد من أولياء الأمور كانوا يشتكون من طلبات المدارس المتكررة حيث ترهقهم مادياً ومالياً، بسبب ما يطلب من وسائل تعليمية.

وكانت "الأونروا" قد أعلنت عن نظام جديد منذ منتصف 2017، لتقييم الطلبة عبر التقييم الواقعي، وإلغاء نظام الامتحانات والعلامات للطلاب.

وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار الولايات المتحدة، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017.

وتبع تقليص واشنطن دعمها للأونروا، قرارًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب، في 31 أغسطس/آب الماضي، بقطع المساعدات المالية للوكالة الأممية بشكل كامل.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.



