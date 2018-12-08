وزير إسرائيلي يهدد بتدمير لبنان

هدد وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحرب في الشمال في حال قيام حزب الله بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال بينيت: إن هناك احتمالا بأن يقوم حزب الله بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل ردا على عملية البحث عن الأنفاق التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي على الحدود مع لبنان، مضفياً "إذا أطلق حزب الله الصواريخ تجاه إسرائيل، فسوف نعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب من قبل لبنان وحينها سنحوله إلى خراب".

من جهته، قال عضو الكنيست عن حزب "الليكود تساحي هنغبي، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" يجري مداولات حول أولوية العمل، وما إذا كان ينبغي العمل في غزة أم في لبنان.

وأضاف، أن جميع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ووزراء "الكابينت" أجمعوا على أنه يجب بعد توفر معلومات كافية عن أنفاق حزب الله، تأجيل المواجهة مع غزة، ومعالجة أنفاق الشمال وتدميرها.

ودعا هنغبي إلى تجهيز الجيش الإسرائيلي لتوجيه ضربة ساحقة في غزة، في حال نشوب المواجهة.