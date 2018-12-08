بحر: أمريكا بمالها وسلاحها سقطت أمام المقاومة

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، أن أمريكا سقطت أمام عدالة القضية وشرعية صواريخ المقاومة في الأمم المتحدة.

ولفت بحر خلال كلمة له في مسيرات العودة شرق جباليا إلى أن أمريكا بمالها وسلاحها وتهديدها سقطت أمام المقاومة الفلسطينية في أكبر المحافل الدولية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة من خلال رفضها للقرار الأمريكي قد جددت الشرعية للمقاومة والتي أقرتها سابقا مواثيقها وقوانينها، معتبرا أن الاحتلال هو من لا شرعية له وهو مغتصب الأرض، ومرتكب الجرائم بحق أبناء الشعب، ومكان قادته المحاكم الدولية.

وشكر بحر الدول التي افشلت القرار الامريكي بإدانة حماس والمقاومة، داعيا تلك الدول باستكمال الوقوف مع الشعب ودعمه ماديا وسياسيا.

واعتبر ذلك انتصار لحماس وللشعب ومقاومته وتعزيز لقواعد القانون الدولي وسقوط مدوي للغطرسة الامريكية.

وشكر بحر برلمانات الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الامريكي بإدانة حماس والمقاومة الفلسطينية، ويعتبر التصويت انتصارا للدور البرلماني في تحدي قوى البغي والطغيان في العالم.

وهنأ بحر الشعب وحماس على الانتصار الذي حققته على المستوى الدولي، داعيا كافة فصائل الشعب للوحدة وانهاء الانقسام وتعزيز ودعم حركات المقاومة.

وشكر ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور لجهوده في افشال القرار، داعيا لأن يكون الانتصار في الأمم المتحدة بداية توحيد الموقف الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، وتحقيق شراكة سياسية حقيقية.