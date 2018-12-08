"إسرائيل" ترحب بمندوبة أمريكا الجديدة في الأمم المتحدة

رحب سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين هيذر ناورت مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وكتب دانون على تويتر مساء أمس الجمعة "ناويرت وقفت إلى جانب "إسرائيل" في مناصب سابقة تولتها، وليس هناك أدنى شك في أن التعاون بين بلدينا سيستمر وسيزيد قوة خلال فترة ولايتها".

وشكر دانون السفيرة المستقيلة نيكي هايلي التي ستنهي مهامها آخر الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه "في العامين الماضيين نجحنا من خلال التعاون الوثيق معها في تغيير الروح المعادية في الأمم المتحدة والوصول إلى إنجازات غير مسبوقة".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعيين هيذر ناورت، الصحفية السابقة في شبكة "فوكس نيوز"، سفيرة جديدة لبلاده لدى الأمم المتحدة.

واختتمت السفيرة هايلي مسيرتها في الأمم المتحدة بـ"فشل" بعدما رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي مشروع قرار قدّمته المندوبة الأمريكية لإدانة حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية.