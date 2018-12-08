حماس تؤكد دعمها الكامل لمسيرة العودة حتى تحقيق أهدافها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعمها الكامل لمسيرة العودة الكبرى، مجددة عهدها بالوقوف إلى جانب الحشود الثائرة، وتقديم كل وسائل الدعم والإسناد لاستمرارها حتى تحقيق كامل أهدافها.

وقالت حماس في بيان صحفي صباح اليوم السبت، :"في الذكرى الحادية والثلاثين لانتفاضة الحجارة ستبقى المقاومة حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية واسترداد الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولا يمكن للبلطجة الأمريكية أن تحرم الفلسطينيين من هذا الحق المكفول دوليًا".

وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني وثباته في القدس والضفة وغزة وال 48 واللاجئين في مخيمات الشتات والمنفى القسري في مواجهة المؤامرات، مثمنةً تمسكهم بحقوقهم والتفافهم حول المقاومة، وتعاهدهم على المضي في هذا الطريق حتى النصر والتحرير.

وأكدت حماس أن الأسباب التي أدت لاندلاع انتفاضة الحجارة ما زالت حاضرة، :"ما زال العدو يعربد ويتجبر بدعم وغطاء أمريكي سافر، وشعبنا ما زال متوثبًا للدفاع عن حقه، جاهزًا لدفع الثمن لمواجهة المخاطر التي تحدق بوطنه".

وجددت رفضها لصفقة القرن وكل الحلول المطروحة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وقضم الحقوق الوطنية والالتفاف عليها أو الانتقاص منها كما حاولت أمريكا في الأمم المتحدة مؤخرًا.

وشكرت حماس الدبلوماسية الفلسطينية على ما بذلته من جهد وكل الدول التي عملت على مواجهة القرار الأمريكي وإفشاله، ووقفت إلى جانب المقاومة الفلسطينية وعدالة قضيتها، وصوتت لصالح حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.