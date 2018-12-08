كمية الامطار التي هطلت خلال اليومين الماضين تعادل الشهرين

تأثرت المناطق الشمالية والوسطى من فلسطين منذ فجر يوم أمس الخميس، بمنخفض جوي عميق تحرك من جنوب قبرص إلى شرقها وأدى إلى هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، في حين كان تأثيره ضعيف على الخليل وقطاع غزة.

ويشير الراصد الجوي لمعا داوود الطروة أن المنخفض ترافق معه رياح جنوبية غربية حرمت مناطق القطاع والخليل من المنخفض الجوي، حيث كانت كميات الأمطار ضئيلة هناك بينما ازدادت مع الاتجاه نحو الشمال، حيث كانت السحب الماطرة تندفع من البحر المتوسط باتجاه الشمال الشرقي ولا تصل إلى هذه المناطق.

وسجلت بعض محطات الرصد الجوي على السواحل الوسطى حتى الساعة الثامنة من مساء الجمعة حوالي 200 ملم وهو رقم كبير ويعادل معدل الأمطار لشهرين كاملين خلال فصل الشتاء. في حين تجاوزن كميات الأمطار 100ملم في معظم المناطق في شمال الضفة ووصلت إلى 140 ملم في بعض المناطق. وكذلك الحال في رام الله.

ومن المتوقع استمرار تأثير المنخفض الجوي هذه الليلة، وسط توقعات بتساقط المزيد من الأمطار على الشمال والوسط.