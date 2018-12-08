أموال المنحة القطرية تُغضب موظفي غزة.. ومطالبات خجولة للإضراب والمالية توضح

أثارت قيمة رواتب المنحة القطرية التي تم صرفها بالأمس لموظفي حكومة غزة عبر فروع البريد، حالة غضب في صفوف الموظفين لعدم وضوح الآلية التي تم خلالها احتساب المبلغ الذي تم صرفه بالأمس، ونقص المبلغ عن ما تم صرفه المرة الماضية، حيث بلغت أقل من نسبة الـ50% التي تم تحديدها خلال الإعلان عن الصرف.

المبلغ وفقاً لعدد من الموظفين وفق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عبر منصات التواصل الاجتماعي، غير عادل ولا يرتقي لتطلعاتهم وخاصة بعد الوعود التي تلقوها بتحسين نسبة الصرف خلال الأشهر القادمة.

الموظف شادي ريحان قال :"بدل ما تولولوا على الفيس ، كونوا رجال ومن بكره إضراب وما حدا يمارس عمله، وأن يكونوا كالفرنسيين.. ومكفي مهزلة"

تهكم ومطالبات بالإعتراض

ومن جانبه تهكم د.أبو حسام الجزار بشأن ما تم صرفة بالأمس حيث قال: إن سياسة الصرف لها عشرة فوائد ، ويمكن أن تصنف مالية غزة كأفضل مالية عبر التاريخ، موضحاً أن قطر تبرعت برواتب لموظفي غزة المدنيين وعددهم 20 ألف لمدة ست شهور، ولكن المالية استطاعت بأفكار لم تخطر على قلب بشر بأن تكون المنحة لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين وعددهم 43 ألف وبالتساوي.

وبين أبو الجزار، أن الموظفين استلموا راتب مئة بالمئة وتم خصم ال400ش ومن استلم نسبة من البنك تم خصمها، في حين أن هذا الشهر كانت المنحة 50 بالمئة ناقص مبلغ أقل من مئة دولار تم تحويله للبنك ليستلمه الموظف بعد انتهاء الزحمة وسيتمكن البنك من خلال هذا المبلغ المتبق من خصم مرابحاته وخصواته وفواتيره وكمان ال8ش عمولته".

‏مطالبات بتدارك الامر

إيهاب النحال عضو سابق بنقابة الموظفين قال "هناك احتقان كبير في أوساط الموظفين لضياع الحد الأدنى.. فالحد الأدنى كما كان معلن 400$ واي فروقات لصالحكم يمكن تسويتها لاحقا او خصمها من المستحقات.. لا يعقل ملاحقة موظفي الفئات الدنيا وحرمانهم واذلالهم بهذه الصورة وإعطائهم 300 دولار فقط".

وطالب بتدارك الأمر قبل فوات الأوان.. فمن حق الموظف ان يستشعر التحسن لا ان نزيد عليه الضغط والقهر.

توضيح من المالية

وزارة المالية بغزة أصدرت توضيحاً بشأن آلية احتساب وتسوية رواتب الموظفين لصرف الدفعة الحالية من المنحة القطرية لراتب شهر 8/2018 ، حيث قالت أنه تم تقريب مبلغ الدفعة لمتوسط مائة دولار بعد خصم المبلغ المصروف بالزيادة في الدفعة السابقة.

وبينت المالية انه سيتم ايداع (المبلغ المتبقي بالشيكل) في البنك الذي يتقاضى منه الموظف راتبه الشهري، وذلك بعد الانتهاء من صرف الدفعة الحالية من المنحة من بنك البريد.

وتابعت سيتم بيان تفصيل حساب صرف الدفعة لكل موظف على حسابه الالكتروني (الدخول الموحد) قريباً إن شاء الله.

بيان المالية يضع العديد من علامات الاستفهام بشأن حقيقة استفادة البنوك من تلك المنحة ، وتغليب مصلحتها على مصلحة المواطن البسيط والذي يحتج بصمت ومطالبات خجولة للإضراب عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.