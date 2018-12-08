"كاتس" لا يستبعد زحف الجيش الإسرائيلي على لبنان

أكد وزير الأمن الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" أنه "لا يستبعد زحف قواتهم على لبنان مضطرة للتصدي لتهديد أنفاق حزب الله اللبناني التي تم كشفها مؤخرًا".

وأضاف كاتس المشرف على شؤون الاستخبارات والنقل في حكومته، أن "وحدات الجيش تعمل حتى الآن للعثور على الأنفاق وتدميرها داخل الحدود الإسرائيلية". وفق تعبيره.

لكن الوزير الإسرائيلي استثنى احتمال أن يؤدي دخول الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، إلى مواجهة كبيرة مع حزب الله.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن حزب الله يسعى لإرسال "كتائب كاملة" إلى "إسرائيل"، بما في ذلك عبر الأنفاق، بهدف السيطرة على أراضي وأسر وقتل إسرائيليين.

وقال إن أنفاق حزب الله "أوسع" من أنفاق حركة حماس في غزة، وهي تسمح بمرور الدراجات النارية والجرارات ومختلف العربات.