نقل الأموال القطرية لغزة تثير الانتقادات "الإسرائيلية"

تواصلت اليوم السبت، الانتقادات داخل "إسرائيل" بسبب نقل الدفعة الثانية من أموال المنحة القطرية لقطاع غزة.

فقد ذكر راديو "إسرائيل" أن وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق عمير بيرتس، انتقد الحكومة الإسرائيلية بسبب سماحها بنقل الأموال القطرية لغزة، معتبراً أن الحكومة "أسيرة لدى حماس".

وبحسب الراديو، قال بيرتس، إن "نقل الأموال إلى غزة يعطي شرعية للإرهاب"، وفق تعبيره من جهته قال قائد المنطقة الوسطى الأسبق بالجيش الإسرائيلي، إن "نقل الأموال إلى غزة هو دعمٌ لحماس، بينما لا يتم دعم السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل أمنياً"، وفق راديو "إسرائيل".

وأشار راديو "إسرائيل"، إلى أن الدفعة الثانية من الأموال القطرية صٌرفت اليوم لموظفي غزة عبر بنوك البريد، مؤكداً أن "إسرائيل" قررت عدم تصوير الأموال.