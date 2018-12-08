الأرصاد: استمرار الأمطار والبرد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم وبارد نسبياً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع تساقط زخات متفرقة الأمطار على مختلف المناطق على فترات، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.