"غوغل" تطلق خدمة توصيل البضائع بالدرونات

أعلنت غوغل أنها تتعاون مع شركة "Wing" لإطلاق خدمة توصيل البضائع باستخدام الدرونات ربيع العام المقبل.

ومن المفترض أن تنطلق هذه الخدمة أولا في العاصمة الفنلندية هلسنكي ومحيطها، وستعتمد على درونات فريدة التصميم لا تهبط في مكان توصيل البضائع، بل تنزلها عبر حبال خاصة، تفاديا لإثارة قلق بعض الحيوانات المنزلية، أو إصابة الأشخاص بمراوحها أثناء الهبوط.

وصممت درونات هذه الخدمة لتكون قادرة على حمل كيلوغرامين من البضائع كالأطعمة والأدوية وغيرها، وإيصالها لمسافات تصل إلى 10 كيلومترات في أقل من ربع ساعة.

واختبرت "Wing" هذه الطائرات لأكثر من سنة في أستراليا، نجحت خلالها الدرونات بالطيران لأكثر من 55 ألف مرة وإيصال البضائع إلى الأماكن المطلوبة بدقة.