"الجمعية العامة" تعتمد بأغلبية ساحقة 8 قرارات لصالح فلسطين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها، اليوم الجمعة، ثمانية قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة، بعد أقل من 24 ساعة على إفشال القرار الأميركي المتعلق بإدانة النضال الوطني الفلسطيني، وتصويتها بأغلبية ساحقة (156 صوتا) للتأكيد على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، بما في ذلك القدس الشرقية.

ومن أبرز القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها اليوم لصالح فلسطين، هي:الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، إضافة إلى تطبيق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقـت الحرب المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949 علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة بمـا فيهـا القـدس الشرقية وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى، وأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والمشردون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967 وما تلاها من أعمال، وتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين.