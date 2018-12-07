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رسميا.. ميسي سيتواجد في البرنابيو في نهائي الليبرتادوريس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:43 - 07 ديسمبر 2018
ميسي ميسي
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم، حضور الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، إياب نهائي كأس الليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في ملعب سانتياغو برنابيو الأحد القادم.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة البروتوكول في الاتحاد الإسباني أعلنت رسميا حضور ميسي للمباراة.

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وتحدثت تقارير عدة مؤخرا عن حضور الساحر الأرجنتيني مباراة السوبر كلاسيكو المرتقبة التي سيستضيفها البرنابيو معقل ريال مدريد، دون أي تأكيد لا من طرف ميسي ولا من الاتحاد الإسباني.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2، في ملعب "لا بومبونيرا" معقل البوكا.

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