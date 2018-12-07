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شرطة نابلس تضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو غرام ماريجوانا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:27 - 07 ديسمبر 2018
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قبضت شرطة محافظة نابلس مساء اليوم الجمعة، على تاجر مخدرات بعد أن ضبطت بحوزته كيلو غرام من مادة الماريجوانا المخدِّرة.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إنه وبعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات في شرطة محافظة نابلس، حول قيام تاجر مخدرات بإدخال مواد مخدرة من مناطق 48، لمحافظة نابلس، وبعد مراقبته لمدة أسبوع، تبيّن أنه توجّه لإحضار كميّات منها، ومساء اليوم، ورغم الأجواء الماطرة نصبت شرطة مكافحة المخدرات كمينًا له داخل نابلس، استمر لعدة ساعات، وعند وصوله تمكّنت من القبض عليه، وضبطت بحوزته ما يزيد عن كيلو ورُبع من ماده يشتبه أنها عرانيس الماريجوانا المخدرة.

وأضاف ارزيقات أنه تم التحفّظ على المادة، وتوقيف الشخص لحين إحالته للنيابة العامة.

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