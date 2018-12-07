مقتل شرطي مصري برصاص مهربين على الحدود

قتل شرطي مصري من قوات الامن المركزي بعد عصر اليوم الجمعة برصاص مهربي البشر علي الحدود الفاصلة بين مصر وإسرائيل جنوب مدينة رفح.

وتلقى اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء اخطاراً رسمياً بمقتل الشرطي أحمد عيد (22 عاما) بطلق ناري بالرأس حال تواجده بمحل خدمته عند العلامة الحدودية رقم 13 الفاصلة بين مصر وإسرائيل جنوب مدينة رفح على اثر اشتباكات جرت مع مهربين أفارقة أطلقوا النار على الشرطي الذي تصدى لهم.

ودارت اشتباكات أسفرت عن مقتل الشرطي المذكور وفرار المهربين مرة أخرى داخل الاراضي المصرية.

وتم نقل جثمان الشرطي الى مستشفى رفح العام وجاري تمشيط المنطقة لملاحقة الجناة.