شركة روسية تطلق هاتفا "رخيصا" بمواصفات جيدة

كشف موقع "إكستريم تيك"، أن شركة "ياندكس" الروسية للإنترنت، أطلقت هاتفها الذكي الخاص، الذي يعمل بنظام "أندرويد"، واصفا إياه بـ"الصفقة الجيدة" للروس.

وأوضح الموقع أن الهاتف جاء بمواصفات مميزة وسعر منافس للهواتف الذكية الأخرى المطروحة في الأسواق، حيث يبلغ ثمنه 270 دولارا.

وصمم الهاتف الجديد، الذي أطلق عليه اسم "ياندكس فون"، بهيكل جميل من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، كما أنه مزود بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 و5 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابكسل مزودة بمصباح إضاءة مستقل.

ويضم الجهاز، الذي يأتي بشاشة قياس 5.56 بوصة، ماسحا لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، ويعمل بنظام التشغيل "آندرويد 8.1".

وزوّد الهاتف بمعالج "سناب دراغون 630"، كما أنه يدعم ذاكرة وصول عشوائية من 4 غيغابايت، وأخرى للتخزين بسعة 64 غيغابايت.