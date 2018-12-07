17 إصابة برصاص الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة

أصيب 17 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مشاركتهم في الجمعة 37 لمسيرة العودة والتي جاءت تحت عنوان "جمعة انتفاضة الحجارة الكبرى.

وأفاد مراسلنا، أن مئات الشبان توجهوا للمشاركة في المسيرات رغم أجواء الطقس الباردة والرياح، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، وقام جيش الاحتلال باطلاق الاعيرة النارية والقنابل الغازية باتجاههم.

ووفقاً لشهود عيان، فقد أصيب 4 متظاهرين برصاص الاحتلال من بينها إصابة في الرأس شرق البري، و6 آخرين شرق خانيونس، واصابة اطقم طبية بالاختناق جراء استهدافهم من قبل الاحتلال شرق جباليا، وإصابات أخرى في عدة مناطق، إضافة الى اصابة طواقم طبية ومسعفين بالاختناق جراء استهدافهم من قبل الاحتلال شرق جباليا، واستهداف سيارة اسعاف بالرصاص الحي شرق البريج.

وأكدت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات على طول الشريط الحدودي بلغت 17 إصابة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي .