قاسم: مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها

صرح حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس أن الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة مصرة على الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار للجمعة 37 على التوالي، والتي تتزامن مع الذكرى 31 لانتفاضة الحجارة الكبرى التي ثار فيها شعبنا بكل أطيافه ضد الاحتلال الصهيوني.

وقال قاسم في تصريح صحفي مكتوب، إن مسيرات العودة هي امتداد للفعل الشعبي العظيم في انتفاضة الحجارة، التي أعادت إحياء القضية في كل العالم، واليوم تعيد مسيرات العودة تثبيت حقوق شعبنا في مواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.

وأضاف، أن نضال شعبنا العادل سيظل والمشروع متواصلا حتى تحقيق أهدافه بالحرية والعودة، وستستمر مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة.