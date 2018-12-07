انتخاب شاهر سعد نائباً لأمين عام الاتحاد الدولي للنقابات

انتخب المؤتمر العام الرابع للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، نائبا لأمينه العام، وعضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد نفسه.

وتم الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة التي شارك فيها أكثر من 1200 مندوب يمثلون 331 منظمة نقابية من 163 بلداً تمثل 300 مليون عامل وعاملة، في اليوم قبل الأخير من أيام المؤتمر الدولي للنقابات الذي افتتح في العاصمة الدنماركية (كوبنهاجن) واستمر على مدار خمسة أيام 2 – 7 كانون أول 2018م.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للنقايات (ITCU) بنقاباته وعماله يقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، المتطلع لإقامة دولته الديمقراطية المستقلة.