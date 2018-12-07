بينت: إن أطلق حزب الله صواريخ فستندلع الحرب

قال ما يُسمى بوزير التعليم "الإسرائيلي" نفتالي بينت: "إن أطلق حزب الله اللبناني الصواريخ تجاه إسرائيل سوف نعتبر الأمر بمثابة إعلان حرب من قبل دولة لبنان وحينها من يحمي لبنان سيتحول لمخربها" في إشارة إلى الدمار الذي قد يصيب لبنان حال اندلعت الحرب.

وأضاف بينت وفقاً لموقع المستوطنين7: "هناك احتمال أن يقوم حزب الله بإطلاق صواريخ نحو اسرائيل ردا على عملية البحث عن الانفاق والتي يقوم بها الجيش على الحدود مع لبنان".

واعتبر، أن حزب الله يساوي لبنان، قائلاً: "لن نسمح برؤية منظمة منفصلة عن دولة لبنان كما تم الامر خلال حرب لبنان الثانية فما سيتحمله حزب الله سيتحمله كل لبنان".

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل أيام عدة اطلاق عملية "الدرع الشمالي" على الحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي اللبنانية بحثاً عن انفاق حزب الله لتدميرها.

وكان جيش الاحتلال نشر فيديو داخل نفق لحزب الله يقول أنه النفق المكتشف على الحدود الشمالية الفلسطينية مع لبنان، إلا أن قادة جيش الاحتلال القدامى أكدوا بأن النفق المكتشف قديم ومعروف وما يجري هو لفت الأنظار عن قطاع غزة وما جرى من تلقي الجيش الإسرائيلي درساً قوياً من المقاومة في القطاع ما أدى لاستقالة ليبرمان.