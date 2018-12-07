القائد النخالة: أمريكيا طأطأت رأسها وجرت أذيال الخيبة في الأمم المتحدة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، أن أمريكيا طأطأت رأسها وجرت أذيال الخيبة بعد فشلها في تمرير قرار في الأمم المتحدة لإدانة المقاومة الفلسطينية الشرعية.

وشدد النخالة في تصريح وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، على أن أمريكيا لم تفلح في غطرسة القوة والبلطجة في التأثير على الأحرار وانكسرت سطوتها على العالم.

وقال: "من الضروري أن نواصل التحرك وأن نتوحد ونحمل قضيتنا العادلة وندافع عنها، وسنجد من يقف معنا من أحرار العالم بكل تأكيد".

وأضاف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "الأعداء يحاولون محاصرتنا في كل مكان، لذا يتوجب علينا الرد عليهم ومطارتهم بوحدتنا وبعدالة قضيتنا وبحقنا، وسننتصر بإذن الله تعالى، مقدماً شكره لمن وقف مع المقاومة الفلسطينية وساندها في حقها للدفاع عن شعبها وأراضيها المحتلة.

يُشار الولايات المتحدة الامريكية فشلت في الحصول على قرار من الأمم المتحدة يدين المقاومة الفلسطينية.