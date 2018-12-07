إصابات ومطالبات بالنجدة خلال مرور 24 ساعة على المنخفض في الضفة

أصيب 6 مواطنين بجراح مختلفة الليلة الماضية، في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة على المنخفض الجوي.

كما استنجدت 64 عائلة بطواقم الدفاع المدني لمساعدتهم بفعل شدة الرياح والعواصف التي تضرب الأراضي الفلسطينية خاصة في الضفة والقدس.

وذكر تقرير للدفاع المدني اليوم الجمعة، أن طواقمه أخمدت 9 حرائق في منازل ومركبات نتج عنها 6 اصابات بين المتوسطة والطفيفة وصرفت مياه الامطار الغزيرة من 21 منزلا ومنشأة، وقامت بإزالة أشجار وأعمدة سقطت على الشوارع العامة بفعل قوة الرياح، كما عملت الطواقم على فتح طريق القدس-رام الله في محيط مخيم قلنديا بفعل تراكم المياه نتيجة اغلاق العبارات ومصارف المياه في تلك المنطقة.

وأضاف التقرير، أن معظم الحوادث تركزت بعد منتصف الليل حتى ساعات الصباح الباكر، وأن الطواقم ما زالت تعمل على فتح الطرق في منطقة كفر عقب وسميرا ميس لغياب بنية تحتية سليمة في تلك المنطقة.

وسجلت اعلى الحوادث في محافظة رام الله والبيرة بـ 18 حادثا ومحافظة جنين 15 والقدس 12 حادثا.

وأهاب الدفاع المدني، بالمواطنين ضرورة اخذ إرشاداته وتحذيراته بمسؤولية لما لها من اهمية في حماية الارواح والممتلكات.