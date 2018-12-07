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بالأسماء.. الاحتلال يعتقل أربعة شبان في الضفة والقدس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 08:59 - 07 ديسمبر 2018
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية أربعة شبان في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لموقع رويتر العبري، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مناطق متفرقة في الضفة واعتقلت المواطنين، حيث قادتهم إلى مراكز التحقيق.

فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في الضفة إضافة إلى قرية حزما شرق القدس وعاثت في منازل المواطنين خراباً ودماراً كبيرين قبل ان تعتقل ثلاثة شبان، وهم:-

1. عمار عبد ربه من حزما شرق القدس

2. محمد نضال أبو عليا قرية المغير شرق رام الله

3. عامر عاطف حسين أبو عليا قرية المغير شرق رام الله

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