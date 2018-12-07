إعلان "مهم" بشأن آلية صرف المنحة القطرية للموظفين

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، عن آلية جديدة لصرف المنحة الأميرية القطرية من خلال كافة فروع مكاتب البريد.

وأشارت الوزارة في إعلانها، إلى أن عملية الصرف ستتم خلال يومي الجمعة والسبت 7-8/ 12/2018م، وسيكون الصرف حسب التسلسل الأبجدي لأسماء الموظفين، وعلى ثلاثة دفعات.

سيبدأ صرف الدفعتين الأولى والثانية يوم الجمعة الموافق 7/12/2018 م كالتالي:

- الدفعة الأولى من الساعة 8 صباحاً وحتى 2مساءاً وستشمل التسلسل الأبجدي للأسماء من (أ – ر).

- الدفعة الثانية من الساعة 2 مساءاً وحتى 8 مساءاً وستشمل التسلسل الأبجدي للأسماء من (ز – ل).

- الدفعة الثالثة ستصرف يوم السبت الموافق 8/12/2018م من الساعة 8 صباحاً وحتى 2مساءاً وستشمل التسلسل الأبجدي للأسماء من (م – ي)، على أن تخصص الفترة من الساعة 2 مساءاً وحتى 8 صباحاً من يوم السبت لكافة الموظفين المتأخرين عن استلام رواتبهم.

- سيتم فتح مكتب جديد في مدينة غزة لصرف المنحة وذلك في مكتب ترخيص غزة.

- ندعو كافة الموظفين للالتزام بموعد الصرف المخصص لهم.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إشعار الموظفين بموعد الصرف وذلك من خلال رسالة قصيرة ستصل إلى رقم جوال الموظف المسجل في بيانات حسابه في نظام التسجيل الموحد.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه سيتم تخصيص صفحة خاصة للاستعلام عن الدفعة المالية وذلك من خلال الرابط التالي: http://query.mtit.gov.ps والمتاح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشددت الوزارة على أن الصرف سيكون للمستفيد نفسه، ولن يكون بموجب الوكالة، مطالبة الموظفين بإحضار بطاقة الهوية الشخصية، وصورة عنها.

يُشار إلى أن السفير القطري محمد العمادي وصل إلى قطاع غزة مساء أمس الخميس، عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، برفقة وفد من اللجنة القطرية لإعمار غزة، لمتابعة صرف المنحة القطرية، البالغ قيمتها 25 مليون دولار.