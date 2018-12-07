هنية يتحدث عن إنجاز مهم حصل ليلة أمس في الأمم المتحدة

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن فشل أمريكيا في انتزاع قرار من الأمم المتحدة يدين المقاومة الفلسطينية بالإنجاز المهم لشعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي انحازت إلى القيم والأعراف وصوتت ضد القرار"

وأكد هنية في تصريح صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن هذا الإنجاز السياسي لشعبنا ومقاومته يؤكد شرعية نضالنا ومصداقية روايتنا وفشل عدونا في إقناع الأسرة الدولية بسياساته العدوانية لان الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الذي يجثم على صدورنا وارضنا ومقدساتنا.

وقال: "تابعنا الليلة الماضية ما دار في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وقفت اغلبية الدول مع الحق الفلسطيني بما فيه حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والخلاص منه".

وأضاف هنية "في سابقة هي الأولى التي حاولت فيها امريكا انتزاع قرار يدين المقاومة الفلسطينية المشروعة، غير أن الضمير العالمي أسقط المشروع الأمريكي ضد حماس ومقاومة الشعب الفلسطيني".

وأثنى رئيس المكتب السياسي لحماس، على جميع الدول التي اتخذت موقفاً مبدئياً ضد الاحتلال الاسرائيلي وسياساته العدوانية ورفضت روايته الكاذبة وتحدت الإرادة الأمريكية المنحازة.

وتابع قوله: "أقدر الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية من خلال مندوب فلسطين الدائم د. رياض منصور، وما حصل في هذا المجال يؤشر إلى أن الهم الوطني قادر على توحيد شعبنا في مواجهة التحديات"

وأعرب هنية عن شكره للحاضنة العربية والإسلامية التي شكلت الظهير والسند لشعبنا وتحركت طوال الايام الماضية معنا لإفشال التوجه الأمريكي الإسرائيلي.

وفي ذات السياق أدان رئيس المكتب السياسي لحماس، المواقف التي عكست نفاقا وانحيازا للاحتلال والاستيطان والحصار وتهويد القدس وتدنيس المقدسات واعتقال الآلاف من ابناء شعبنا.