اسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على النحو التالي:
الدينار الأردني مقابل الشيكل 5.27
الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 3.73
اليورو الأوروبي مقابل الشيكل 4.25
الجنيه المصري مقابل الشيكل 0.20
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