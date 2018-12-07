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اسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:25 - 07 ديسمبر 2018
اسعار العملات اسعار العملات
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جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على النحو التالي:

الدينار الأردني مقابل الشيكل 5.27

الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 3.73

اليورو الأوروبي مقابل الشيكل 4.25

الجنيه المصري مقابل الشيكل 0.20

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