الطقس: أمطار غزيرة على مختلف المناطق وتحذيرات من تشكل السيول

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط أمطار غزيرة على مختلف المناطق وتكون ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

وأشارت دائرة الأرصاد أن الليلة ستكون الأجواء غائمة وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

وحذر دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين اليوم الجمعة من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وكذلك من خطر التزحلق على الطرقات.

ويوم غدٍ السبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة الأمطار على مختلف المناطق على فترات، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الأحد المقبل يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.