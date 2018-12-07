وزارة المالية تكشف تفاصيل صرف دفعة المنحة القطرية الثانية اليوم الجمعة

أعلنت وزارة المالية بغزة عن صرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية الخاصة بالموظفين يومي الجمعة والسبت الموافق 7 و 8 ديسمبر بما يعادل 50% وبحد أدنى 1400 شيكل من راتب أغسطس عبر فروع بنك البريد إضافة لمكتب ترخيص بغزة.

وأشارت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية إلى أن تفاصيل ومواعيد الصرف سيتم الإعلان عنها عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال حساب الدخول الموحد.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الصرف للموظفين غير المستفيدين من المنحة بما يعادل 60% بحد أدنى 1400 شيكل من الراتب ابتداءً من يوم الأحد 9 ديسمبر على مدار ثلاثة أيام عبر فروع بنك الوطني والإنتاج.