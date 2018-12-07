العالول: فشل القرار الامريكي لإدانة حماس انتصار لشعبنا وكلنا نواجه عدو واحد

أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ان فشل مشروع القرار الأمريكي في الامم المتحدة لإدانة حماس انتصار للشعب الفلسطيني.

وقال العالول في تصريحات صحفية، إن فشل مشروع القرار الأمريكي يأتي تأكيد على أن التناقض الأساس مع دولة الاحتلال وحلفائها، مضيفا "اننا نقف صفا واحدا في معركة البقاء والصمود حتى تحقيق كل تطلعات شعبنا.

ورفضت الجمعية العامة للامم المتحدة، مساء اليوم الخميس، مشروع القرار الامريكي الذين يدين حركة حماس .

وصوت لصالح القرار 87، مقابل 57 صوتوا ضد القرار، فيما امتنعت 33 دولة عن التصويت، حيث كان يشترط موافقة ثلثي الاعضاء.