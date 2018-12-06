صرف المنحة القطرية غداً بآلية جديدة .. وهذه التفاصيل؟



وصل السفير القطري محمد العمادي، إلى قطاع غزة مساء اليوم، عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، برفقة وفد من اللجنة القطرية لإعمار غزة، لمتابعة صرف المنحة القطرية، البالغ قيمتها 25 مليون دولار.

وفي تفاصيل صرف المنحة القطرية، كشف مسؤول حكومي لـصحيفة "فلسطين" المحلية أن صرف رواتب موظفي غزة عبر فروع البريد في قطاع غزة، بآلية جديدة، يومي الجمعة والسبت، متوقعاً الصرف بنسبة 50% أو 60%.

وأوضح المسؤول الحكومي أن آلية الصرف ستكون عبر الترتيب الأبجدي، وستصل رسائل إلى الموظفين بمكان الصرف كل حسب مكان سكنه، مشيراً إلى افتتاح فرع بريد جديد في مقر الترخيص بمدينة غزة، لتسهيل العمل.

وقال لـ"فلسطين": "أموال المنحة القطرية تم إيداعها في بنك البريد في قطاع غزة"، موضحاً إلى أن سيتم صرف 100$ لـ50 ألف أسرة فقيرة يومي الأحد والاثنين.

وسمحت سلطات الاحتلال في الثامن من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بإدخال الدفعة الأولى من أموال المنحة القطرية عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

وكان السفير العمادي، وصل إلى قطاع غزة، في الثامن من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومعه الدفعة الأولى من أموال المنحة القطرية عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

وأجرى في اليوم التالي، جولات منفصلة على مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة، برفقة نائبه خالد الحردان، تفقدوا خلالها سير عملية صرف المساعدات القطرية العاجلة لأهالي القطاع.

وأكد العمادي في حينه، أن اللجنة القطرية ستواصل صرف المنحة القطرية والبالغ قيمتها 150 مليون دولار على مدار 6 أشهر، بواقع 25 مليون دولار شهريا.