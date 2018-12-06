مسيرات في مختلف المناطف الفلسطينية مع حلول ذكرى انتفاضة الحجارة وإعلان ترامب المشؤوم

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة الحاشدة فى الجمعة 37 من مسيرات العودة، تحت عنوان "جمعة انتفاضة الحجارة الكبرى".

في السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن يوم غد سيكون يوم غضب شعبي في كل المناطق المهددة بالمصادرة والاستيطان في إطار حرب الاحتلال الشاملة على شعبنا.

وأوضح أبو يوسف لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم ، أن هذه الفعاليات الشعبية تأتي بالتزامن مع حلول ذكرى الانتفاضة الأولى وذكرى اعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل، مضيفا بأن مسيرات العودة ستتواصل في قطاع غزة بهذا الاطار وفي الخان الأحمر دفاعا عنه ومواجهة لقرار الاحتلال بالتهجير والهدم

من جهة ثانية، شدد أبو يوسف على أهمية التواجد الشعبي المكثف في منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري لحماية هذا المنزل ورفض قرار الاحتلال بهدمه في الثاني عشر من الشهر الجاري.