الاردن: بحث اتفاقية الغاز الإسرائيلي الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الطاقة النيابية بالاردن اجتماعاً الأسبوع المقبل، لمناقشة اتفاقية الغاز الموقعة بين شركتي الكهرباء الوطنية وشركة نوبيل إنيرجي الموردة للغاز الإسرائيلي.

وقال رئيس اللجنة المهندس هيثم الزيادين لصحيفة "الغد"، إن اللجنة ستقوم بدروها الرقابي حيال الاتفاقية، وستقوم بدراستها من الجوانب كافة ومقارنة سعر الغاز وفق الاتفاقية مع الغاز المصري وأسعار الغاز عالمياً.

وأوضح زيادين أن نسخة من الاتفاقية وصلت إلى اللجنة، ولذا وجب القيام بممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب على الحكومة والشركات التابعة لها، مؤكداً أن اللجنة لن تدخر جهداً في جلاء الحقائق وتغليب المصلحة الوطنية لدى مناقشتها للاتفاقية.