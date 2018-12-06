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لجنة تحقيق دولية تجمع شهادات حول اعتداءات الاحتلال ضد المتظاهرين بغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:48 - 06 ديسمبر 2018
مسيرة العودة شرق قطاع غزة مسيرة العودة شرق قطاع غزة
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ذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اقتربت من استكمال مرحلة جمع الشهادات بشأن ممارسات واعتداءات جنود الجيش الإسرائيلي ضد المتظاهرين المدنيين العزل قبالة حدود غزة في الأشهر الماضية.

وبحسب الموقع، فان منظمات "بتسليم" و"عدالة" و"يش دين" الاسرائيلية الحقوقية كانت من بين المنظمات التي قدمت شهاداتها بهذا الشأن، وقد اكدت (المنظمات) أن الجيش استخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين بشكل مميت دون أن يشكل عدد كبير من المتظاهرين أي خطر على حياة الجنود.

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