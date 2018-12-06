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لبنان يشكو "إسرائيل" للأمم المتحدة بسبب خروقاتها المستمرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:39 - 06 ديسمبر 2018
الحدود مع لبنان الحدود مع لبنان
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وجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل تعليماته إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة آمال مدللي لتقديم شكوى ضد إسرائيل، في ظل ما تقوم به من حملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان تمهيداً لشن اعتداءات عليه.

ولفتت الخارجية اللبنانية في بيان لها مساء اليوم الخميس، إلى أن اسرائيل اخترقت شبكة الهاتف اللبنانية وأرسلت رسائل لأهالي كفر كلا المدنيين تحذرهم فيها من تفجيرات سوف تطال الأراضي اللبنانية وتعريض حياتهم للخطر.

وأكد البيان أن "إسرائيل" تقدم على خرق جديد غير آبهة بحرمة الناس وخصوصيتهم، ليضاف إلى خروقاتها بحراً وجواً وبراً.

 

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