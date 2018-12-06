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الاحتلال يصدر قراراً رسميا بهدم منزل الشاب أشرف نعالوة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:37 - 06 ديسمبر 2018
متظاهرون يحملون صورة اشرف نعالوة متظاهرون يحملون صورة اشرف نعالوة
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أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قراراً رسمياً يقضي بهدم منزل عائلة الشاب أشرف نعالوة المتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار داخل مستوطنة بركان الصناعية في السابع من أكتوبر الماضي؛ ما ادى لمقتل مستوطنين واصابة ثالث.

يشار إلى أن ما تسمى محكمة الاحتلال العليا رفضت الالتماس المقدم من العائلة التي طالبت بعدم هدم منزلهم.

وطالب والد المستوطنة التي قتلت "بتدمير منزل المنفذ وطرد اسرته".

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية قالت اليوم الخميس ان الجيش الاسرائيلي ينتظر خطأ واحداً من المطارد نعالوة ليتم الوصول اليه.

وأضافت الصحيفة ان البحث عن نعالوة متواصل على مدار الساعة خوفا من ان يتفذ هجوما ثانيا، لافتة الى ان الجيش ينفذ يوميا 10 اقتحامات لمناطق مختلفة بحثا عنه.

 

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