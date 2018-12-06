مصدر يكشف موعد وآلية صرف المنحة القطرية للموظفين والعائلات الفقيرة

كشف مصدر مطلع لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي قطاع غزة والعائلات الفقيرة وصلت إلى القطاع مساء اليوم الخميس.

وأوضح المصدر أنه سيتم صرف المنحة للموظفين بنسبة 50% غدًا الجمعة بذات الآلية التي تم الصرف فيها مسبقاً، وبإشراف قطري.

وأضاف: "سيتم كذلك صرف مئة دولار لـ50 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة"، مبيناً أن "اللذين استفادوا من المنحة في المرة السابقة لن يتم إدراج أسماؤهم في الكشوفات الجديدة، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من العائلات الفقيرة".

وأشار إلى أن صرف أموال المنحة القطرية سيبدأ الساعة السابعة والنصف صباحًا في جميع فروع البريد في قطاع غزة، لافتًا إلى أن سيتم فتح نقطة بريدة في جديدة في مقر المرور في سبيل التخفيف عن الناس.