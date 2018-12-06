بيليه يقلل من قيمة ميسي!

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إن النجم الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي لديه مهارة واحدة، وإن مواطنه دييغو مارادونا أفضل منه بكثير.

وتابع في حديث لصحيفة برازيلية أن البولغا لا يسدد سوى بقدمه اليسرى ويعتمد بشكل كامل عليها، ولهذا لا يمكن مقارنته بأساطير كرة القدم.

وأضاف "الجوهرة السوداء" -الذي سجل أكثر من ألف هدف وفاز بثلاثة ألقاب بكأس العالم- أنه "كيف يمكن أن تقارن بين لاعب يسدد برأسه وبكلتا قدميه بلاعب لديه مهارة واحدة فقط وهي التسديد بالقدم اليسرى".

وواصل أن "اللاعب الذي سيقارن ببيليه يجب أن يكون لاعبا متكاملا".

وأوضح أن "مارادونا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، أفضل من ميسي بكثير.. هناك أيضا الألماني فرانس بكنباور وتاهولندي يوهان كرويف من بين أفضل اللاعبين في العالم".

وسجل ميسي (31 عاما) حتى الآن 567 هدفا في 653 مباراة، وسجل 65 هدفا آخر مع منتخب بلاده في 128 مباراة.

وظفر البرغوث بخمس كرات ذهبية، وتسعة ألقاب في الليغا وأربعة في دوري الأبطال وثلاثة في مونديال الأندية.

وكان ميسي خسر ثلاث مباريات نهائية في مونديال البرازيل وكوبا أميركا في مناسبتين، وفشل في قيادة منتخب التانغو لأي لقب.