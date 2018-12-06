نتنياهو يهدد بالتحرك العسكري داخل لبنان

هدد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالتحرك العسكري داخل لبنان، وفق وسائل الاعلام العبرية.

وطالب نتنياهو لدى اجتماعه مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى "إسرائيل" خلال جولة في منطقة الحدود الشمالية، إدانة ما اسماه "خرق حزب الله للسيادة الإسرائيلية وأن ينضموا إلى المطالبة بفرض عقوبات مشددة على حزب الله".

وقال وفقا للبيان الذي صدر عن مكتبه: "سنجرد أعداءنا من سلاح الأنفاق بشكل ممنهج وحازم ونفعل ذلك لحماس وحزب الله وسنتحرك وفق الحاجة".

وهدد نتنياهو قائلا: "من يعتدي علينا يعرض حياته للخطر. حزب الله يعلم ذلك وحماس تعلم ذلك أيضا.. قلت للسفراء إنه يجب عليهم أن يدينوا بشكل لا لبس فيه هذا العدوان الذي تمارسه إيران ومنظمتا حزب الله وحماس وبطبيعة الحال عليهم أيضا تشديد العقوبات على هذه الأطراف".

وأشار نتنياهو إلى أن عملية "درع الشمال" لا تزال في مراحلها الأولية وأن ختامها سيكون تدمير سلاح الأنفاق لحزب الله.

وأضاف أنه سيتم طرح ذلك في الجلسة القادمة لمجلس الأمن وفقا للمطالب الإسرائيلية. متابعا: "هذه خطوة دبلوماسية مهمة تكمل جهودنا العملياتية والهندسية التي تسعى إلى تجريد حزب الله وإيران من سلاح الأنفاق."