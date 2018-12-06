نقابة المحامين: المقاومة حق انساني كفلته الشرائع السماوية والدولية

أدانت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس الانحياز الأمريكي الواضح والمنظم لدولة الاحتلال الإسرائيلي وخاصة مشروع قرارها القاضي بإدانة المقاومة ووصفها بالإرهاب.

وأكدت النقابة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء الخميس، أن المقاومة بكافة أشكالها بما فيها الكفاح المسلح هي حق إنساني كفلته الشرائع السماوية والدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وحيّت دول العالم التي رفضت مشروع القرار الأمريكي الذي يدين حماس والجهاد الإسلامي، داعية إلى مزيد من التلاحم مع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

كما دعت في بيانها، "أركان العدالة الدولية واتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الإنسان إلى الانحياز للحق الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن حقه المسلوب.

وجددت النقابة الدعوة للأطراف الفلسطينية للعمل على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها خياراً استراتيجياً لمواجهة الهيمنة والاستعمار الصهيوني والامبريالية العالمية والغطرسة الأمريكية.



