ادعيس يحذر من محاولة المستوطنين تنظيم مسيرة بالقرب من بوابات الأقصى

حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس من محاولات المستوطنين تنظيم مسيرة ضخمة على أبواب المسجد الأقصى المبارك لمناسبة ما يسمى "عيد الأنوار"، الذي يعتبر العيد الأكثر تماسا مع خرافة الهيكل المزعوم.

وأكد ادعيس خلال كلمته في "حفل تكريم طلبة القرآن الكريم فوج القدس" الذي أقامته مديرية أوقاف طولكرم، اليوم الخميس، أن هذه التطورات ما هي إلا مقدمة لتصعيد كبير يحمل العنوان "الديني" الذي سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها، إن تمَّ وفق ما يخطط له المتطرفون الذي يعملون على طمس الطابع التعدد والتسامح الحضاري والثقافي لمدينة القدس.

وشدد على أن القدس والمسجد الأقصى يشهدان في هذه الأيام مرحلة من أخطر المراحل سواء في عدد ونوعية المقتحمين والمدنسين أو التصريحات والتحريض ضد المسجد الأقصى، وسرقة الأراضي وتغيير في معالمها التاريخية والجغرافية والسكانية، وحملة الاعتقالات ضد أبناء شعبنا في القدس وبقية أرجاء الوطن، مؤكدا أن ثبات ومرابطة أبناء شعبنا في القدس وفوق تراب أرضه سيفشل مخططات الاحتلال.

وأوضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تضع نصب عينيها خدمة القرآن الكريم ونشره في كل مكان في هذا الوطن المبارك، وإن تكريم هذا الفوج من حملة القرآن والذي يحمل اسم القدس "فوج القدس"، هو دليل على حرص الوزارة على تعليم ونشر ثقافة قراءة وحفظ القرآن الكريم، لأهميتها في حفظ القدس والمسجد الأقصى فالأقصى آية من آيات القرآن، لذا فالوزارة تعمل جاهدة من خلال برامجها وخططها على فتح مزيد من المراكز ودور القرآن الكريم من أجل خلق جيل يضع التعليم الشرعي على رأس اهتماماته.

وأعرب ادعيس عن اعتزاز الوزارة بحفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد الذين أثبتوا كفاءتهم خلال السنوات السابقة، من خلال تحقيق مراتب متقدمة على مستوى العالم في حفظ وتجويد القرآن الكريم.