الأب مسلم: ستبقى بنادقنا والقدس ومقدساتنا أمانة في رقابنا

أكد الأب مانويل مسلم عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، وراعي كنيسة اللاتين في غزة سابقا، أن مدينة القدس المحتلة وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية والبندقية أمانة في رقابنا حتى التحرير.

وقال مسلم خلال مؤتمر "القدس عربية إسلامية" في العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم الخميس: "لا معنى للقدس إلا بامتدادها من رأس الناقورة إلى أم الرشاش ومن بحرها إلى نهرها، مشدداً على أن القدس مفتاح السلام العالمي".

وأوضح مسلم، أن ما يجري الآن في مدينة القدس المحتلة سيجري على مكة المكرمة والمدينة المنورة، داعياً إلى التكاتف والوحدة ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال.