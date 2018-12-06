الاحتلال يسلم محافظ القدس أمرا عسكريا بمنع دخول الضفة لمدة 6 أشهر

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، محافظ القدس عدنان غيث أمرا عسكريا، يقضي بمنعه دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، وذلك عقب استدعائه صباح اليوم لمقر مخابرات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وجاء في الأمر العسكري الذي صدر عن قائد جيش الاحتلال في الضفة نداف فدان، "أن لا يدخل عدنان غيث إلى منطقة يهودا والسامرة ولا يمكث فيها، الا بتصريح يعطى من قبله، أو على يد أحد آخر من طرفه، وهذا الأمر يلغي جميع التصاريح الأخرى التي سمحت له دخول منطقة يهودا والسامرة، وينتهي قرار المنع في 5-6-2019، وبموجبه يمنع من دخول الضفة الغربية".

وزعم "فدان" أن ما صدر بحق محافظ القدس، سببه "اشتراكه بفعاليات غير قانونية وعنيفة وخطيرة".